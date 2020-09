Patronul FC Botosani, Valeriu Iftime, este convins ca echipa sa nu va fi surclasata de Tottenham

Patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, este convins că echipa sa nu va fi surclasată de Tottenham, dacă va evolua cu formaţia antrenată de Jose Mourinho în turul al treilea preliminar al Ligii Europa, potrivit news.ro.

"Există această posibilitate de a ajunge să joci cu Tottenham la Botoşani. Dar până acolo, avem acest hop şi s-ar putea să ne înecăm şi să râdă toată ţara de noi cum vorbeam noi de jocul cu Mourinho şi noi nu am trecut de cei din Macedonia. Am vorbit cu Marius astăzi, îi tremură mâna pe telefon când vorbeşte despre un posibil meci cu Tottenham. Trebuie să tratăm lucrurile aşa cum sunt ele. Dacă am ajuns în competiţia asta şi tot vrem să ne luptăm cu Europa, haideţi să încercăm. Sigur, că în momentul acesta şansele sunt de 99-1, dar eu cred că avem jucători şi nu ne vom face de râs. De ce nu, poate ne iau mai pe de sus şi putem avea o şansă pe care trebuie să o tratăm ca atare. Dacă picăm de pe un cal, să fie măcar de pe un cal mare, într-un mod onorabil. Eu cred în forţa echipei noastre, nu sunt atât de disperat că o să mă bată foarte tare Tottenham. Este un noroc formidabil pentru generaţia asta să aibă o asemenea ocazie. Trebuie să fim la nivel european cu pregătirea meciului şi a condiţiilor, sper să pot face asta. Sper ca UEFA să-mi dea voie să organizez la Botoşani meciul, încă nu ştim. Ştim că meciul ăsta, cu cei din Macedonia, îl vom juca la Botoşani, va veni UEFA să verifice dacă îndeplinim condiţiile, sper ca oraşul să poată face aşa ceva. Dacă vom juca la Botoşani, primul lucru pe care trebuie să-l arătăm este că suntem europeni. Asta în condiţiile de cazare, de hotel etc. Apoi vine partea fotbalsitică. Trebuie să fim respectuoşi, dar să nu fim morţi, să-i primim şi să ne uităm la ei după autografe, cum se întâmpla în urmă cu 15 ani, când a jucat Steaua cu Real Madrid. Trebuie să încercăm să fim fotbalişti, să facem ceea ce putem face, dacă o să ne depăşească la dribling, la tactică, înseamnă că sunt mai deştepţi. La tactică nu ne bat, că suntm la fel de inteligenţi ca ei. S-ar putea la fugă să nu ne ia pe toţi, nu-l ia nimeni la fugă pe Ofosu, decât în condiţii rare. Nu-l ia nimeni la sărituri la cap pe Dugandzici. O să vedem, e clar că sunt mai buni ca noi, ne bucurăm de eveniment, îl vom trata ca atare şi nu vă garantez că nu vom ieşi foarte şifonaţi din asta", a declarat Iftime, la DigiSport.

Dacă trece de echipa macedoneană Shkendija în turul doi preliminar al Ligii Europa, FC Botoşani va evolua, acasă, în următoarea rundă cu învingătoarea meciului dintre Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) şi Tottenham (Anglia).

Partida cu Shkëndija va avea loc la 17 septembrie.

Meciul din turul al treilea preliminar este programat la 24 septembrie.