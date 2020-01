Patronul FCSB, Gigi Becali: Am primit o ofera de doua milioane pentru Nedelcu

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, că a primit o ofertă pentru mijlocaşul Dragoş Nedelcu, însă a cerut trei milioane pentru a-l ceda, anunță news.ro

"Azi, am avut oferte şi pentru Gnohere, şi pentru Nedelcu. Pentru Nedelcu am primit o ofertă scrisă, de două milioane. Şi eu am zis trei. Dacă dă trei, îl dau. Zic şi eu, dacă ţine, ţine, ce să fac? Aşa-i la fotbal", a spus Becali, la Digi Sport.

Dragoş Nedelcu, 22 de ani, este la FCSB din vara anului 2017, după ce anterior a evoluat la FC Viitorul. Becali a plătit două milioane de euro pentru el.