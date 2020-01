Patronul FCSB ii cere inapoi suma de 30.000 de euro pe care i-a dat-o lui 'nenea Talpan-barosan': Juristul CSA Steaua se plange ca este amenintat de Becali

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, joi, rejudecarea procesului în care George Becali a fost obligat de Curtea de Apel Bucureşti la plata a 30.000 de euro, reprezentând despăgubiri către Florin Talpan, anunță news.ro.

După decizia CAB, Becali i-a plătit lui Talpan suma de 30.000, iar acum, după sentinţa Înaltei Curţi, patronul echipei FCSB îi cere banii înapoi lui Talpan. Juristul CSA Steaua se plânge că este ameninţat de Becali.

"Am fost insultat şi ameninţat în faţă judecătorului. Nu a luat nicio măsură împotrivă lui Becali. Există măsuri legale ce se iau de urgenţă, de la scoaterea din sală până la amendarea celui care tulbură liniştea publică sau săvârşeşte infracţiuni de audienţă. Afirm acest lucru pentru că era de fapt o infracţiune, o ameninţare chiar în faţă ÎCCJ! Referitor la faptul că Becali 'moare de râs' privind scrisoarea deschisă formulată de către mine în atenţia domnului preşedinte Iohannis, pot spune doar atât: trimiterea a zeci de mesaje de ameninţare pe telefon la diverse ore din zi şi din noapte, apelarea fără drept şi fără acceptul meu, în scopuri de intimidare, reprezintă concurs de infracţiuni, de hărţuire şi ameninţare a familiei mele. Spun asta tocmai pentru că sunt un bun jurist, aşa cum îmi scria chiar el în mesajele de ameninţare şi de hărţuire. O singură dată să mai fiu deranjat eu, mama mea sau partenera mea de viaţă şi voi formulă plângere penală la Parchet! Îl sfătuiesc să se potolească pentru că se află în termenul de încercare de 8 ani al condamnării cu suspendare pentru săvârşirea a trei infracţiuni de lipsire de libertate aflate în curs şi urmările sunt grave dacă săvârşeşte alte infracţiuni în această perioadă", a spus Talpan pentru www.sport.ro.

În replică, Becali spune că nu l-a ameninţat, ci l-a "alintat".

"Să le arate (n.r. - mesajele de ameniţare)! Eu i-am spus în felul următor: 'Te atenţionez că, din moment ce curtea supremă a casat o hotărâre a curţii de apel... că eu i-am dat banii, m-a executat de 30.000 de euro, că a rămas hotărârea definitivă şi a pus executor, m-a executat de 30.000. Eu i-am spus 'nenea Talpan', mai cu dragoste, aşa... E adevărat că am scris nenea Talpan cu litere mari şi am spus nenea Talpan-barosan. E alintare. E jignire? I-am spus: 'nenea Talpan-barosan, acum să dai banii înapoi pentru că hotărârea Curţii de Apel a fost casată, s-a desfiinţat". Dă-i banii lui Becali înapoi, 30.000, pe care i-ai luat şi după aia se duce la rejudecare. L-am sunat şi mi-a spus că e tatăl lui e bolnav, a început să plângă la telefon. Te cred, dar trebuie să dai banii, dumneata eşti un mare jurist de marcă... Vi se pare că e ameninţare când îl alinţi pe un om şi îi spui nea Talpan-barosan sau când îi spui măi 'nea Tolpane'. Îi mai spui cu 'o' nu îi mai spui cu 'a', că îl mai alinţi. Vi se pare ameninţare? La final i-am scris aşa: 'iartă-mă, am avut chef de glume şi te-am sunat să mai glumesc cu tine'. Vi se pare ameninţare când glumeşti cu un om şi îl aliniţi? E caterincă. Vă dau cuvântul de onoare că nu ameninţ un om. Poate înainte făceam multeb păcate şi multe mizerii, dar eu, Becali, ca să ameninţ un om, niciodată, chiar dacă îmi face şi foarte mult rău, eu nici nu ţin minte răul lui. E adevărat că pe procurolul ăsta care m-a acuzat de spălare de bani nu prea pot să-l uit, pentru că a scris acolo nişte mizerii de nedescris. Mă rog şi cu el, Doamne, ia-mi gândul ăsta rău! Că nu vreau să am gânduri rele cu nimeni. L-am spart şi pe el cu mesaje. Îi dau mesaje. M-a sunat de pe telefonul de serviciu şi i-am spus că eu nu mai vin să îi dau declaraţii, dar îi dau mesaje şi mă apăr prin telefon, dacă m-a chemat oficial printr-un număr de telefon. Consideră că e oficial ceea ce îţi scriu şi sunt chestiuni de apărare. Dar hai să revenim la ale noastre! I-am spus 'nea Tolpan, dă banii, o să plăteşti toate!' Eu îl rog public să dea mesajele, să vedeţi ce îl alint. M-am gândit după aia că şi alintarea e un fel de aroganţă şi i-am cerut iertare. I-am zis: 'iartă-mă, în nebunia mea aveam chef de glume şi te-am găsit pe tine să glumesc'. Mai am câteodată în cap... dracii mă pun să mai glumesc. Nu mă interesează pe mine 30.000, nu mai pot eu de 30.000! Dar eu ca sa mai glumesc cu nea Talpan, îi mai dau câte un mesaj. I-am mai zis că 'roata morii se învârteşte, ţac, ţac, ţac, ţac'. Singura de care probabil s-a supărat a fost 'somn uşor, vise plăcute, puricii să te sărute!' Copil nebun, ce vrei? Vi se par astea jigniri? Sunt copilării", a declarat Becali, la Digi Sport.

ICCJ a hotărât, joi, să admită recursul declarat de George Becali împotriva deciziei luate în luna martie 2018 de Curtea de Apel Bucureşti.

"Admite recursul declarat de pârâtul Becali George împotriva deciziei civile nr. 271 A din 19 martie 2018 a Curţii de Apel Bucureşti. Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel”, se arată în minută.

Decizia instanţei supreme este definitivă.

Gigi Becali fusese obligat de Curtea de Apel Bucureşti la plata unor despăgubiri în valoare de 30.000 de euro, în urma procesului intentat de juristul clubului CSA Steaua, Florin Talpan, după ce a fost jignit de finanţatorul FCSB.

Becali şi Florin Talpan s-au contrat în repetate rânduri pe tema folosirii numelui "Steaua" şi "Steaua Bucureşti".