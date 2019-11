Patronul firmei de deratizare din Timișoara, fan al #rezistentului Malin Bot

Patronul firmei de deratizare din Timișoara, reținut în urma decesului a 3 persoane, dintre care 2 copii, distribuie postările lui Mălin Bot, scrie Grupul de Investigații Politice. Potrivit GIP, Sorin Buță, patronul firmei de deratizare, este un fan al jurnalistului Mălin Bot, un activist cu o puternică prezență în cadrul fenomenului #rezist. The post Patronul firmei de deratizare din Timișoara, fan al #rezistentului Mălin Bot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.