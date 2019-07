Patronul Ioan Niculae s-a hotarat! Iata soarta lui Dan Alexa...

anamaria prodan si dan alexa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toata tensiunea adunata in jurul lui Dan Alexa, in aceste zile, l-a facut pe tehnicianul celor de la Astra Giurgiu sa-si prezinte demisia. Nu de aceeasi parere a fost si patronul echipei, Ioan Niculae! Iasul i-a pus ''capac'' lui Dan Alexa! Dupa infrangerea din Copou, si-a anuntat demisia Dupa mai multe discutii, Dan Alexa a fost convins de patronul Ioan Niculae sa-si continue activitatea la Astra Giurgiu, chiar daca rezultatele din primele doua runde nu au fost tocmai cele dorite: 2-2 cu Botosani, si 0-1 cu Poli Iasi. Astfel, Ioan Niculae ii acorda toata increderea lui Dan Alexa, semn ca nu a pus la suflet nimic din ce s-a speculat in presa centrala, privind incidentul ...