Patronul restaurantului Beirut, fugit in ziua condamnarii. Familiile, infuriate pe autoritați

După 5 ani de investigații și procese, cea mai mare condamnare din dosarul morții celor trei tinere în incendiul de la restaurantul Beirut, din Constanța, a fost primită de patronul George Karam, care a și fost dat în urmărire generală după ce nu s-a prezentat pentru încarcerare. Karam se afla sub control judiciar, având interdicție