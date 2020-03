Patronul unei firme de paza din Buzau a donat maști familiilor care au avut nevoie

Patronul unei firme de pază din Buzău a decis să împartă, gratuit, măști de protecție, familiilor din municipiu. A avut peste 11.000 de bucăți dar acestea au fost prea puține în comparație cu cererea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Mihai Coșconel a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că nu a făcut acest gest pentru reclamă. Măștile de protecție pe care a decis să le distrubuie gratuit au fost confecționate din bumbac, în secția de confecții pe care o deține.

„Mii de bucăți. Noi le-am produs. Am încercat să mulțumim pe toată lumea. Se pare că lumea chiar are nevoie și nu găsește. Din solidaritate am făcut. M-am gândit și am considerat că sunt destule persoane care ar dori și poate nu au bani să cumpere având în vedere că una costă și 11 lei”, a declarat patronal firmei de pază.

Acesta a postat un anunț pe Facebook prin care a anunțat că distribuie gratuit seturi de măști care cuprins cinci bucăți. Stocul a fost imediat epuizat având în vedere că cererea a fost mai mare.

În total, bărbatul a avut peste 1500 de seturi, adică peste 11.000 de mpști de protecție. Acestea vor ajunge la destinatari prin curieri.