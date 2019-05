Patru angajate de la Maternitate, INFECTATE cu stafilococ

Maternitatea Giulesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca patru angajate ale Maternitatii Giulesti au fost depistate cu stafilococ pozitiv, in urma rezultatelor de la exudate, dar se asteapta si cele de la probele trimise de la Institutul Cantacuzino, pentru a se stabili daca exista legatura cu imbolnavirea nou-nascutilor. "Rezultatele au relevat patru probe pozitive de la exudate, in cazul unei moase care lucreaza la blocul operator, doua asistente de la salonul de nou-nascuti si o infirmiera de la salonul de nou-nascuti. S-a depistat prezenta stafilococului pozitiv in toate cele patru cazuri", a precizat Sorina Pintea. Inca doi copii cu stafilococ auriu, internati la Spitalul „Grigore ...