Patru ani de la tragedia Colectiv. Mii de bucureșteni pornesc in marș spre locul tragediei pentru a comemora cele 65 de victime

Marș în memoria victimelor din clubul Colectiv, la patru ani de la tragedia care a îndoliat întreaga țară. Mii de bucureșteni au anunțat pe facebook că vor participă miercuri la evenimentul organizat în memoria celor 65 de victime. Manifestanții se vor aduna începînd cu ora 19.30, în Piața Unirii, urmând apoi să se îndrepte spre