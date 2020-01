Patru asociații de magistrați, solicitare de ULTIM MOMENT catre Ursula von der Leyen in scandalul desființarii SIIJ

AMR, AJADO, UNJR si APR au solicitat presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen “sa reconsidere” punctul de vedere trimis Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in cazurile privind SIIJ, “avand in vedere faptul ca pozitia Comisiei Europene este bazata pe grave erori fundamentale si justificata pe pseudo argumente ce au facut parte dintr-o campanie de dezinformare cu privire la infiintarea SIIJ“.

In solicitarea trimisa Ursulei von der Leyen, cele patru asociatii profesionale arata ca “pozitia Comisiei Europene:

face referire la o stare de fapt care nu corespunde realitatii;

desconsidera prevederile Constitutiei si deciziile Curtii Constitutionale ale Romaniei care au restaurat separatia puterilor in state, au condamnat incalcarea independentei justitiei si au aparat drepturi si libertati fundamentale;

invoca gresit norme de drept din legislatia romana;

foloseste ca argumente afirmatii care s-au dovedit a fi fakenews si parte dintr-o campanie de dezinformare cu privire in special la SIIJ;

ignora concluziile Raportului Inspectiei Judiciare nr. 5488/IJ/2510/DIJ/1365/DIP/2018 privind “respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoreşti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea”, raport aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 225 din data de 15.10.2019, ce a scos la iveala faptul ca DNA avea tinute deschise mii de dosare cu magistrati, unele pe perioade de timp de ani de zile;

ignora ostentativ gravele presiuni puse pe judecatori prin modul in care au fost anterior anchetate dosarele cu magistrati, inclusiv prin anchete ce priveau exclusiv hotararile pronuntate de judecatori.”

Mai mult, Comisia Europeana ignora statuarile Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni din Avizul 21/2018 privind prevenirea coruptiei in randul judecatorilor, asupra a doua chestiuni esentiale:

a) este perfect in acord cu principiile europene ca in anumite cazuri sa fie infiintate structuri specializate pentru anchetarea judecatorilor si procurorilor: “50. […] In functie de istoria, traditiile și structura administrativa a unui anumit stat, precum și de dimensiunea reala a coruptiei in interiorul sistemului, poate fi necesara infiintarea unor organisme de investigare specializate și a unor procurori specializati care sa lupte impotriva coruptiei in randul judecatorilor.“

b) Este complet contrara principiilor europene interferenta serviciilor de informatii in justitie, “27. […] sub nicio forma lupta impotriva coruptiei in randul judecatorilor nu ar trebui sa conduca la interferenta unui serviciu secret in justitie.“

“In concluzie, opinia exprimata de Comisie in sensul ca «dispozitiile nationale din cauza contravin cerintelor dreptului Uniunii cu privire la principiul protectiei jurisdictionale efective» este bazata in mod vadit pe erori grosiere inacceptabile, motiv pentru care solicitam revenirea asupra acesteia si efectuarea unei noi analize bazata pe fapte si date reale, nu dezinformari si aprecieri subiective“, arata cele patru asociatii in scrisoare.

