Patru barbati, retinuti dupa ce au intrat intr-un apartament declarand in fals o calitate oficiala: Ar fi furat bani si bunuri in valoare de 80.000 de lei

Patru barbati, cu varste cuprinse intre 39 si 61 de ani, au fost retinuti in urma a sase perchezitii facute de politistii din Capitala. Ei sunt suspectati ca au intrat intr-un apartament din Sectorul 3, declarand in mod fals o calitate oficiala, si au furat bani si bunuri, in valoare de 80.000 de lei.