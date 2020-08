Patru epidemiologi de la DSP Bucuresti au demisionat, motivand ca e prea mult de munca. Arafat: "E ca soldatul care ar spune in razboi ca e prea greu"

Patru medici epidemiologi au demisionat de la DSP Bucuresti, din cauza volumului prea mare de munca, a anuntat, vineri seara, 31 august, la Digi 24, directorul adjunct al institutiei, Florentina Iacobi. Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat ca demisiile sunt sub semnul intrebarii, data fiind situatia de criza sanitara in care ne aflam. "Este ca soldatul care in timpul razboiului iti spune: > ", afirma Arafat.