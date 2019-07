Patru kilograme de chihlimbar, confiscate de politistii de frontiera

chihlimbar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati au descoperit ascunsa in interiorul unui autoturism, condus de un cetatean din Republica Moldova cantitatea de 4.000 de grame de chihlimbar. In data de 12 iulie a.c., in jurul orei 17.30, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati – I.T.P.F. Iasi, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice, au oprit in trafic, pe raza localitatii de frontiera Sivita – judetul Galati, un autoturism marca Chrysler Voyager, condus de cetateanul din R. Moldova B.I., in varsta de 39 de ani. In urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, ascun ...