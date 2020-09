Patru marinari salvati in timpul uraganului Sally“ de o nava la comanda careia se afla romanul Bogdan Rusu

US Coast Guard a mulțumit comandantului navei pentru curajul și efortul echipajului.

Duminică, 13 septembrie 2020, nava “COSCO Malaysia” la comanda căreia se afla comandantul de cursă lungă român Bogdan Rusu, a salvat patru marinari aflați pe un velier în Golful Mexic.Evenimentul a avut loc la aproximativ 68 de mile vest de Clearwater, în jurul orei 11 dimineața (local GMT), în timpul furtunii tropicale Sally.Cei 4 marinari ai velierului „Yes Dear” erau în mare pericol după ce nava lor a luat apă, iar US Coast Guard a abandonat salvarea cu un elicopter HH – 60 Jayhawk din cauza vremii nefavorabile.Nava „COSCO Malaysia”, înregistrată în Hong Kong, sub conducerea comandantului Bogdan Rusu, a înfruntat uraganul și a lansat o acțiune de salvare a celor patru marinari, debarcându-i apoi în siguranță în portul Tampa Bay.US Coast Guard a mulțumit comandantului navei pentru curajul și efortul echipajului, prin președintele Grupului de Căutare și Salvare, Benjamin Strong, afirmând că „salvarea unei vieți este o provocare, salvarea a patru vieți într-o furtună tropicală este un lucru extraordinar”.Se apreciază că Bogdan Rusu, comandantul care și-a asumat riscul de a înfunta marea, pentru a-și salva semenii, merită propus pentru premiul “Bravery at Sea”, conferit de Secretariatul General al Organizației Maritime Internaționale ( IMO), pentru acte de bravură pe mare. Propunerile pentru acest premiu se fac anual către Secretariatul General al Organizației MaritimeInternaționale ( IMO) până în luna aprilie a anului următor. Bogdan Rusu este membru al Asociației Comandanților de Navă din România, potrivit declarației comandantului Marius Țuțuianu, președinte al acesteia.