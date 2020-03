Patru ONG-uri se unesc si dezvolta in doar 5 zile o platforma de suport tehnic si educational pentru profesorii din Romania

Centrul de Resurse in Comunicare, Asociatia Techsoup, Teach for Romania, Seeding Knowledge Foundation, cu sprijinul Kaufland Romania si in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii lanseaza "Scoala pe Net", o platforma multimedia gratuita, destinata cadrelor didactice care pot invata mai usor de la specialisti in educatie si IT cum sa utilizeze resurse online, utile in procesul de predare.