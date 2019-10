Patru persoane au ajuns la spital dupa ce un autoturism s-a izbit in plin de o ambulanta

Accident Sibiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru persoane au fost transportate la spital, vineri seara, in urma unui accident produs intre Cisnadie si DN 1, in judetul Sibiu, dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu o ambulanta, proiectand-o intr-o alta masina. La spital au fost dusi asistenta medicala din ambulanta, soferul celei de-a doua masini, dar si cei doi pacienti aflati in autosanitara, unul avand traumatism cranio-cerebral. Potrivit Politiei Judetene Sibiu, accidentul s-a produs pe DJ 106C, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe drumul judetean fara sa acorde prioritate unei ambulante care circula regulamentar spre DN 1 si s-a ciocnit cu aceasta, proiectand-o intr-o alta masina, condusa regulamentar din sens opus. In urma accidentului ...