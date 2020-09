Patru romane de debut au fost incluse pe lista scurta a Booker Prize

Patru romane de debut se numără între cele şase titluri care alcătuiesc lista scurtă a Booker Prize pe 2020, iar toţi autorii sunt din afara Marii Britanii, informează BBC.

Lista scurtă este compusă din: „The New Wilderness”, de Diane Cook (SUA), „This Mournable Body”, de Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), „Burnt Sugar”, de Avni Doshi (SUA), „The Shadow King”, de Maaza Mengiste (Etiopia-SUA), „Shuggie Bain”, de Douglas Stuart (Scoţia-SUA) şi „Real Life”, de Brandon Taylor (SUA), potrivit news.ro.

Cu patru autori de culoare, lista scurtă, anunţată marţi, reprezintă cel mai divers lineup din istoria premiului. Debutanţi sunt Diane Cook, Avni Doshi, Douglas Stuart şi Brandon Taylor.

Britanica Hilary Mantel, selectată pentru a treia oară în cursa pentru premiul pe care l-a câştigat de două ori, nu a ajuns pe lista scurtă cu ultima carte din trilogia Thomas Cromwell, „The Mirror and the Light”. Ambele titluri anterioare din trilogie, „Wolf Hall” şi „Bring Up the Bodies”, au câştigat.

Cel mai prestigios premiu literar britanic recompensează cel mai bun roman scris în limba engleză şi publicat în Marea Britanie sau Irlanda, indiferent de naţionalitatea autorului.

Temele abordate în cele şase romane finaliste pornesc de la schimbările climatice şi merg până la viaţa din Zimbabwe, demenţă şi femeile-soldat din Etipia anului 1935.

Câştigătorul va fi anunţat pe 17 noiembrie.

Anul trecut, scriitoarele Margaret Atwood şi Bernadine Evaristo au împărţit distincţia în valoare de 50.000 de lire sterline, în ciuda faptului că regula stabilită în 1992 era ca premiul să fie acordat unui singur autor.