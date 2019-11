Patru romani mor in fiecare ora din cauza unui accident vascular. Romania are cele mai multe decese din Europa

O statistică mai mult decât îngrijorătoare plasează România pe primul loc în Europa la rata mortalităţii în privința accidentului vascular cerebral. Cifrele sunt înfricoșătoare: patru români mor în fiecare oră din cauza unui accident vascular. Iar într-un an, în România, se înregistrează 60.000 de accidente vasculare cerebrale. Cumplit este că, boală care se manifestă cu The post Patru români mor în fiecare oră din cauza unui accident vascular. România are cele mai multe decese din Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.