Patru tineri au fost arestaţi de Tribunalul Prahova, după ce procurorii DIICOT Ploieşti au găsit asupra lor aproximativ 10 kilograme de droguri, în mare parte canabis. Aceştia mergeau spre festivalul Neversea. Potrivit soluţiei instanţei, citat[ de mediafax.ro, Tribunalul Prahova a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – The post Patru tineri din Cluj mergeau la festivalul Neversea cu 10 kilograme de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.