Patti Smith, in varsta de 72 de ani, va fi imaginea casei de moda Saint Laurent

Compozitoarea, cântăreaţa şi scriitoarea Patti Smith, în vârstă de 72 de ani, va fi imaginea campaniei de primăvară a casei de modă franceze Saint Laurent, potrivit news.ro.

Potrivit Page Six, artista va fi protagonista unei şedinţe foto ce va avea loc la New York la finalul lunii septembrie.

Fotografiile pentru campania de primăvară vor fi realizate de Steven Sebring, care a mai lucrat cu Smith de câteva ori - pentru o copertă a revistei Spin, în 1995, şi timp de 11 ani, pentru documentarul „Dream of Life”, între altele.

Fondată de creatorul francez Yves Saint Laurent (1936 - 2008) la începutul anilor 1960, casa de modă este acum condusă de Anthony Vaccarello, care a devenit designer principal în 2016.

În etapa anterioară, când era condusă de Hedi Slimane, care creează acum pentru marca franceză Celine, era obişnuit ca muzicieni să fie parte din campaniile Saint Laurent. Între ei s-au numărat Marilyn Manson, Courtney Love, Joni Mitchell şi Daft Punk.

Pentru colecţia masculină de toamnă, casa de modă l-a contractat pe actorul Keanu Reeves.

Cântăreaţa, compozitoarea şi scriitoarea americană Patricia Lee Smith s-a născut pe 30 decembrie 1946, în Chicago, într-o familie cu origini irlandeze şi a devenit cunoscută în anii 1970 pentru modul revoluţionar în care a combinat poezia cu muzica rock. A fost căsătorită cu chitaristul Fred ”Sonic” Smith, care a murit în anul 1994, în urma unui atac cerebral. Legătură puternică dintre cei doi a influenţat masiv creaţia ulterioară a artistei.

Patti Smith a marcat evoluţia genului punk-rock cu albumul de debut „Horses” din anul 1975, care a fost inclus de revista Rolling Stone în topul 100 al celor mai reprezentative albume rock din toate timpurile. A lansat 12 albume şi a primit numeroase premii pentru creaţia sa muzicală, printre care şi Polar Music (2011).

Printre cărţile pe care le-a publicat de-a lungul timpului se numără volumele de versuri „Seventh Heaven” (1972) şi „Auguries of Innocence” (2005), antologia de poezie, proză şi desene „Babel” (1978), volumele de memorii „Woolgathering” (1992; „Torcătoarea de vise”, Polirom, 2015), ”Just Kids” (2010; „Pe când eram doar nişte puşti”, Polirom, 2014) şi „M Train” (2015).

În 2010, volumul „Just Kids” a fost recompensat cu cel mai prestigios trofeu literar american - National Book Award.

În 2005, Ministerul Culturii din Franţa i-a acordat lui Patti Smith titlul de Commandeur des Arts et des Lettres, cea mai înaltă distincţie atribuită artiştilor de către Republica Franceză. Patti Smith a fost inclusă, de asemenea, în Rock and Roll Hall of Fame, în anul 2007.