Paturile ecologice din carton de la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor rezista fara probleme activitatii sexuale - VIDEO

Paturile ecologice din carton de la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor rezista fără probleme activităţii sexuale trepidante din satul olimpic, asigură firma producătoare, însă condiţia este ca în el să fie doar două persoane, potrivit news.ro.

Aceste paturi, fabricate de compania Airweave pentru JO, reprezintă un motiv de îngrijorarea pentru baschetbalistul australian Andrew Bogut.

"Foarte bună iniţiativa...însă până când sportivii încheie competiţia şi miile de prezervative distribuite în satul olimpic încep să fie folosite", a scris el pe Twitter.

Compania a asigurat că paturile sunt făcute pentru a suporta o greutate de până la 200 de kilograme.

"Am făcut multe experienţe. Atât timp cât vor fi două persoane în pat, ele trebuie să fie destul de grele", a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Satul olimpic este în mod tradiţional un loc de întâlnire. La Jocurile de iarnă de la Pyeongchang, aplicaţia Tinder a crescut la 350%, iar la JO de vară de la Rio-2016, organizatorii au distribuit 450.000 de prezervative, adică 42 de sportiv.

