Paul Anghel, director general ANPC: 'Supermarketurile trebuie sa bata la usa producatorilor agricoli romani, si nu invers'

Reţelele comerciale trebuie să fie cele care bat la uşa producătorilor agricoli români, şi nu invers, a declarat, joi, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, în cadrul Bucharest Food Summit.

"Cu siguranţă producătorul român trebuie respectat în reţeaua de hiper şi supermarketuri din România. Trebuie să se regăsească la raft în toate hiper şi supermarketurile şi să fie o dorinţă a retailerului să vină şi să bată la uşa producătorului, şi nu invers, prin fel de fel de alte trasee", a afirmat reprezentantul ANPC, în cadrul evenimentului la care au fost prezenţi atât fermieri şi agricultori, cât şi reprezentanţi ai marilor reţele comerciale precum Carrefour, Auchan şi Kaufland, potrivit agerpres.ro.

Directorul general al ANPC a explicat că spre deosebire de micii comercianţi şi de producătorii locali, marile reţele comerciale, fiind mai aproape de autorităţile de control, pot beneficia mai uşor de măsura de consiliere, destinată prevenirii practicilor care pot provoca sancţiuni.

"Controlul ar trebui să fie făcut unitar, fie că vorbim de supermarket, hipermarket, fie că vorbim de zonele mici de magazine, fie că vorbim chiar de producătorii mici locali. Din perspectiva producătorului mic, e mai greu să ajungă la ANPC sau la altă autoritate de control să poată fi consiliat, şi de aceea inclusiv în perioada trecută s-a gândit Legea Prevenirii, ca şi un instrument, un first step în a verifica şi a controla, pentru că te duci acolo, îl consiliezi pe respectivul operator economic, şi abia în pasul doi îl şi sancţionezi dacă abaterile sunt repetate. În ceea ce priveşte retailerii, aici ei sunt mult mai aproape: reprezentanţii operatorilor economici mari, preşedintele, secretarii generali ai marilor reţele comerciale vin des la ANPC şi având programe de consiliere, inclusiv la transpunerea anumitor directive europene în legislaţia românească, vin inclusiv cu puncte de vedere vizavi de ce se întâmplă în practică", a precizat Paul Anghel.

Directorul general al ANPC a menţionat că nu este adeptul aplicării de sancţiuni raportate la cifra de afaceri a operatorilor economici, ci mai degrabă a sancţiunilor complementare.

"Există o discuţie pentru noua directivă New Deal for Consumers vizavi de raportarea sancţiunilor la cifra de afaceri a operatorului economic în aşa fel încât cumva să se echilibreze din punct de vedere sancţionatoriu operatorul mare sau marile reţele versus operatorul mic. Şi aici e o întreagă discuţie dacă e bine să promovăm nişte sancţiuni foarte mari - eu sunt adeptul programelor de consiliere, programelor de consultanţă, mai puţin din perspectiva sancţiunilor ca măsură administrativă, dar în acelaşi timp sancţiunea contravenţională complementară, măsura de oprire, de retragere, de încetare a anumitor practici comerciale incorecte o consider piatră de temelie, pentru că fără aceste măsuri retailerul probabil că plăteşte foarte uşor o sancţiune mică şi nivelul sancţiunilor - jumătate din minim în 15 zile este destul de mic - dar acceptă mult mai greu o sancţiune, o măsură contravenţională complementară. Şi atunci aş fi adeptul acestor sancţiuni contravenţionale complementare, cu o sancţiune principală avertisment. Dădeam exemplu (...) cu producătorul de maşini Mercedes, care produce şi biciclete, şi pentru o abatere de informare la o bicicletă ar trebui să impactezi toată cifra de afaceri, inclusiv pe maşini, camioane şi celelalte pe care le produc ei. Nu suntem adepţii acestui model de a aplica (amenzi, n.r.) la cifra de afaceri. Vedem şi ce spune Comisia Europeană, avem un termen de doi ani şi ceva de transpunere şi în funcţie şi de ce ni se spune de la Comisia Europeană vedem exact", a declarat Paul Anghel.

Directorul general al ANPC a apreciat că în ceea ce priveşte acţiunile de control instituţia a depăşit problemele generate de adaptarea la pandemie.

"Din perspectiva controalelor ne mişcăm în limitele directivelor şi regulamentelor europene, există programe europene şi verificări europene care se fac pe anumite tipuri şi categorii de produse, există tematici naţionale care sunt create din anul acesta pentru anul viitor, privim anumite segmente ale serviciilor şi produselor din România, sigur că anul acesta ne-a prins un pic nepregătiţi pentru că în contextul pandemic n-au fost probabil nici autorităţile de control prea bine pregătite şi s-a văzut la început o mică bâlbâială, după care uşor-uşor lucrurile au intrat în normal şi am găsit anumite variante... N-aş vrea să intru foarte mult în problematică şi să zic că sunt sau nu sunt multe controale, avem o sintagmă pe care cel puţin ANPC-ul a dezvoltat-o, am spus că dorim să facem consultanţă versus control şi să facem prevenţie versus sancţiune, cel puţin pe această perioadă a pandemiei", a adăugat Paul Anghel.