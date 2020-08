Paul Maravei este noul director general al Cisco Romania

Cisco îl numeşte pe Paul Maravei în funcţia de director general al Cisco România, iar după aproape şapte ani la conducere, fostul şef al echipei locale a companiei, Dorin Pena, a fost promovat la nivel regional.

Maravei are peste 20 de ani de experienţă în vânzări şi management în cadrul Cisco, anterior acestei numiri fiind responsabil pentru vânzările Enterprise din România ale companiei.

Noul director general al Cisco România a absolvit Facultatea de Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti şi s-a alăturat echipei locale a Cisco în anul 2000, ca pre-sales Engineer.

Potrivit sursei citate, din octombrie 2011 şi până în 2015, Paul Maravei a ocupat poziţiile de Manager of Business Development for Global Enterprise şi Product Manager for Hybrid Cloud pentru Coasta de Est a SUA, conducând strategia de vânzări şi servicii a Cisco pentru acea zonă.

În 2016, a decis să se întoarcă în România şi a preluat rolul de director de vânzări pentru sectorul public.

Cisco (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în tehnologie care face ca Internetul să funcţioneze din anul 1984.