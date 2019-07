Paul McCartney l-a avut invitat special pe Ringo Starr la concertul sau de pe stadionul Dodger din Los Angeles - VIDEO

Paul McCartney şi Ringo Starr, foşti colegi în formaţia The Beatles, s-au reunit, sâmbătă, pe scena de pe stadionul Dodger din Los Angeles, în cadrul ultimului concert susţinut de McCartney din turneul "Freshen Up", scrie Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Mulţimea a fost entuziasmată când cei doi artişti s-au îmbrăţişat. Starr a cântat la tobe două piese, "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" şi "Helter Skelter". Ringo Starr a zâmbit de-a lungul recitalului său, apoi a aruncat beţele în public şi s-a prefăcut că aruncă chitara bas a lui McCartney mulţimii. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Este pentru prima dată de la gala premiilor Grammy din 2014 când cei doi cântă împreună. Atunci, au celebrat cea de-a 50-a aniversare de când formaţia The Beatles a apărut prima dată la televiziunea americană. Ringo Starr nu a fost singurul artist invitat al serii. Joe Walsh de la Eagles a participat cu un triplu solo de chitară. La finalul turneului solo nord-american, care a început în luna mai, la New Orleans, McCartney a transmis admiratorilor săi: "Rămas-bun, băieţi! Rămas-bun, America! Un singur lucru mai rămâne de spus: ne vedem data viitoare!". Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.