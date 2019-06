Paul Stanescu: 2 parlamentari revin sigur in PSD. Ciolacu va face majoritate și la Camera. Ne temem, dar moțiunea nu va trece

Numărul 2 din PSD, Paul Stănescu, a declarat miercuri că doi fosti parlamentari social-democrati se vor intoarce in partid si ca in opinia sa motiunea de cenzura nu are sanse sa treaca:

„Sigur ca ne temem, se numara matematic cate voturi sunt, dar ei sunt obligati sa faca 233 de voturi, nu noi, ca sa cada Guvernul. Eu cred ca avem majoritate buna la ora asta, nu foarte buna, dar buna, stiu ce vorbesc. Stiu situatia de la Senat, avem majoritate singuri, iar Marcel Ciolacu sunt convins ca va face majoritate si la Camera, e om de partid, are discutii, eu sunt convins ca motiunea nu va trece.

Luni o sa avem o noua intalnire cu toate grupurile, am avut intalniri cu sefii de organizatii si parlamentarii. In afara de doi deputati de la Brasov, care au mai trecut si pe la Pro Romania, nu avem alte semnale. E posibil chiar sa mai aducem. Senatorul Botnariu care e independent va veni la PSD, e prietenul meu, mai e si dna Bogaciu care revine in PSD, deci nu pierdem”

