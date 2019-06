Paul Stanescu a demisionat din functia de presedinte executiv al PSD

paul stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paul Stanescu a demisionat din functia de presedintele executiv al PSD, la doar doua saptamani dupa ce a fost numit in functie. Anuntul a fost facut in timpul Comitetului Executiv al PSD, iar Paul Stanescu nu si-a argumentat decizia. Anuntul a fost facut dupa ce acesta s-a aratat impotriva convocarii unui congres in care sa se aleaga o noua conducere a partidului pana dupa alegerile prezidentiale din aceasta toamna. Paul Stanescu, despre organizarea Congresului: Parerile sunt impartite Amintim ca, Paul Stanescu, fost vicepremier si unul semnatarii scrisorii anti - Dragnea care a scandalizat PSD a fost ales presedinte executiv interimar al PSD, in locul Vioricai Dancila la data de 28 mai 2019. ...