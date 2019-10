Paul Stanescu, declarații dupa vizita la DNA: 'Am fost citat ca martor. Nu are legatura cu PSD'. Ce ii transmite lui Dragnea

Paul Stănescu a declarat după vizita la DNA că a fost citat ca martor, precizând că nu are legătură cu PSD. El a ținut să-i transmită un mesaj și lui Liviu Dragnea, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

„Am stat 10, 15 minute maxim. Nu are nicio legătură cu TelDrum, cu Belina, cu nimic altceva cu Liviu Dragnea. Știu că astăzi e ziua lui de naștere. Îi urez la mulți ani. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să revină lângă familie. Dosarul e în lucru. Eu am fost citat ca martor. Am fost citat marți. Nu are nicio legătură cu niciun coleg din partid. E de la Olt, din perioada în care eu eram președinte al Consiliului Județean. (...) Probabil există un denunț ceva, nu știu, în legătură cu un proiect chiar cu fonduri europene. Am dat declarații, am semnat și am plecat”, a spus Paul Stănescu, la Palatul Parlamentului, fiind întrebat în legătură cu vizita lui de azi la DNA.