Paul Stanescu, declaratii dupa demisia din fruntea partidului: Presedintele PSD ar trebui sa fie si seful Executivului

Paul Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Paul Stanescu a declarat ca a demisionat din functia de presedinte executiv interimar al PSD din motive personale. Social-democratul a precizat ca este posibil sa candideze pentru postul de vicepresedinte al partidului, la Congresul din 29 iunie. „Sunt alaturi de doamna prim-ministru si presedintele interimar al PSD pana la viitorul Congres. Am demisionat din motive personale. E posibil la functia de vicepresedinte, dar in niciun caz la cea de presedinte”, a afirmat Paul Stanescu, la finalul sedintei de vineri a Comitetului Executiv al PSD. Acesta a adaugat ca, in opinia sa presedintele PSD ar trebui sa fie si seful Executivului. Viorica Dancila, declaratii dupa ce Paul Stanescu si-a dat dem ...