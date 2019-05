Paul Stanescu, despre organizarea Congresului: Parerile sunt impartite

paul stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele executiv al PSD Paul Stanescu sustine ca social - democratii ar putea sa nu isi aleaga o noua conducere pana in toamna acestui an. Opinia lui Stanescu vine in contradictie cu declaratiile sefei PSD Viorica Dancila. "Nu s-a decis nimic in ceea ce priveste organizarea congresului. Parerile sunt impartite, dar nu s-a luat o hotarare. Personal, cred ca organizarea congresului va fi cel mai probabil in toamna, in prima parte a lunii septembrie. Pana la congres se va da drumul la alegeri interne in toate organizatile din tara", a declarat Paul Stanescu. BREAKING NEWS! Paul Stanescu, votat presedinte executiv INTERIMAR al PSD Viorica Dancila sustine ca organizarea Congresului se va stab ...