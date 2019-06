Paul Stanescu este impins spre funcția numarul 2 in PSD: 'Sunt intr-o situație foarte delicata' / DEZVALUIRI despre relația cu Viorica Dancila

PSD Olt a adoptat vineri o rezoluţie prin care îi solicită preşedintelui filialei, senatorul Paul Stănescu, să candideze pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului la Congresul din 29 iunie, însă Stănescu a spus că se va gândi şi va decide după o analiză.

"La conferinţa extraordinară a fost adoptată o rezoluţie prin care organizaţia PSD Olt, prin vocea primarilor şi a celorlalţi delegaţi, în unanimitate, a cerut imperativ candidatura domnului preşedinte Paul Stănescu la funcţia de preşedinte executiv al partidului la nivel naţional. Domnul preşedinte le-a spus că înţelege poziţia dânşilor de a fi reprezentaţi, mai ales că rezultatele Oltului au fost de fiecare dată nu bune, ci foarte bune, inclusiv acum (...), dar îşi rezervă dreptul de a se mai gândi la propunerea dânşilor în ceea ce priveşte depunerea candidaturii", a anunţat preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, vineri, într-o conferinţă de presă, informează agerpres.ro.

Citește și: Primăria Capitalei ‘taie în carne vie’! Educația rămâne fără bani

Stănescu a spus că va candida la funcţia de preşedinte executiv al PSD numai dacă va considera că merită să intre în acest proiect şi că este un proiect bun, şi nu unul "al unei persoane", menţionând că sunt şi alţi social-democraţi decât cei din judeţul Olt care l-ar susţine pentru a fi ales preşedinte executiv al partidului.

"Sunt într-o situaţie foarte delicată, pentru că am spus public că nu voi candida la nimic (...) şi sunt într-o situaţie foarte dificilă, pentru că ar trebui să cred eu în primul rând în proiectul politic care va decurge din acest congres. Va rămâne ca în ultimele câteva zile rămase până la congres să mă gândesc bine, să analizez cu toţi colegii mei, în primul rând colegii mei din judeţul Olt şi vom analiza şi vom decide în următoarea perioadă, de comun acord cu ei, dacă voi candida sau nu la funcţia de preşedinte executiv al partidului la nivel naţional. Ei (PSD Olt - n.r.) mi-au cerut acest lucru, dar trebuie să crezi într-un proiect şi eu - am spus mai înainte - vreau să cred într-un proiect nu pentru cineva anume, eu vreau să cred într-un proiect al PSD pentru România", a precizat Stănescu.

Citește și: Radu Banciu intervine în războiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici în pânzele albe nu o să îți justifici averea’

El a adăugat că vor mai fi alegeri în PSD şi în prima parte a anului viitor şi poate candida atunci.

Întrebat dacă ceea ce face PSD la ora actuală este un proiect în care se regăseşte, Stănescu a răspuns: "Nu sunt convins, trebuie să mă conving (...). Nu am fost de acord cu un congres de alegeri imediat, eu nu cred că e o decizie bună, chiar dacă ea a fost luată în majoritate în CEx".

Citește și: Mircea Badea îl atacă dur pe Klaus Iohannis: ‘Câinele nu pleacă de la măcelărie’

El a menţionat că a demisionat din funcţia interimară de preşedinte executiv deoarece lucrurile nu se îndreptau în direcţia stabilită şi după ce preşedintele interimar al partidului, Viorica Dăncilă, a anunţat că vrea organizarea unui congres mai devreme.

"Probabil că demisia mea, într-un timp foarte scurt, din funcţia de preşedinte executiv interimar al partidului a surprins pe foarte mulţi, pentru că am discutat anumite lucruri, am fixat o direcţie şi anumite coordonate în sensul acestei direcţii, când am văzut că lucrurile nu merg în direcţia în care am fixat-o atunci, am fost nevoit să-mi dau demisia din funcţia de preşedinte executiv interimar. (...) Aici n-am înţeles nici eu (de ce a vrut preşedintele interimar al PSD organizarea imediată a unui congres - n.r), trebuie să recunosc, dar am anumite bănuieli (...). Pot să relatez următoarea situaţie: într-o seară, eram împreună cu câţiva colegi de-ai mei, nu e un secret, nu sunt secrete nici numele lor şi doamna prim-ministru şi preşedinte interimar mi-a spus că vrea cât de repede alegeri şi în momentul acela i-am spus clar: dacă aveţi argumente, să mi le spuneţi. Sigur, a spus argumentele, ceea ce a spus şi presei şi eu am spus că din momentul respectiv, fiind CEx-ul, nu mai ştiu, următoarea zi, i-am spus că îmi depun demisia din funcţia de preşedinte executiv", a explicat Stănescu.

Citește și: Rareș Bogdan a răbufnit din cauza pensiilor speciale: ‘Nenorocitiiii’

Liderul PSD Olt a susţinut că are o relaţie bună cu premierul Viorica Dăncilă, "dar partidul e altceva".

"Eu cu doamna Dăncilă, nu mă feresc să spun, ba spun cu drag, eu spun că şi înainte de a fi într-o anumită funcţie, cu soţul dumneaei, cu familia dumneaei am avut o relaţie foarte bună, o avem în continuare foarte bună, dar partidul e altceva, politic sunt alte lucruri şi fiecare, poate, la un moment dat, de asta mi-am şi dat demisia, poate vedea lucrurile altfel. Nu spun că eu le văd mai bine decât dumneaei, nu pot să spun. (...) Şi ne-am despărţit amiabil, cred că marţi seara, la o întâlnire cu senatorii, mai eram vreo 10 - 15, am stat de vorbă împreună, am spus că nu merg la Neptun pentru că avem întâlnire cu organizaţia. Dar ca relaţii umane, o relaţie bună", a mai spus Stănescu.

Citește și: Primăria Capitalei ‘taie în carne vie’! Educația rămâne fără bani

Întrebat pe cine vor susţine delegaţii PSD Olt la Congresul PSD din 29 iunie, Stănescu a precizat că social-democraţii din judeţ vor decide atunci.

"N-a început încă depunerea candidaturilor la preşedinţia partidului (...), perioada de înscriere începe miercuri, nu puteam să dăm o rezoluţie în avans din moment ce nu şi-a depus nimeni candidatura", a afirmat la rândul său preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu.

Citește și: Radu Banciu intervine în războiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici în pânzele albe nu o să îți justifici averea’

PSD Olt s-a întrunit vineri în conferinţă extraordinară, for în cadrul căruia au fost stabiliţi cei 157 de delegaţi la congres, printre aceştia fiind parlamentarii social-democraţi de Olt, consilierii judeţeni şi preşedinţii organizaţiilor locale.