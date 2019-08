Paul Stanescu ii raspunde lui Alexandru Cumpanașu, dupa plangerea penala la Parchetul General: 'Ma voi duce la orice ora! Basescu e de vina'

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, s-a prezentat, marți, la sediul Parchetului General pentru a depune o plângere prin care cere audierea politicienilor din Olt, care ar deține informații cu privire la infracțiuni de crimă organizată și trafic de persoane în acel județ.

Paul Stănescu, fost vicepremier, acum senator PSD, jură că el nu știe nimic despre vreo legătură a parlamentarilor cu interlopii, dar dă vina pentru ”disoluția statului român” pe ce s-a întâmplat în mandatele de președinte al României ale lui Traian Băsescu.

”Mă voi duce la orice oră din zi și din noaptea la Parchet. Măcar putea să mă sune să mă întrebe, că eu și Alex suntem din localități apropiate. E complicat să faci acuzații și să acuzi pe toată lumea. Eu nu am avut legătură și nu am cunoscut vreun șef al unei grupări de interlopi, nu am discutat cu ei. Nu știu niciun om politic din cei aleși în 2016, indiferent de culoarea politică, și care să aibă legătură cu vreun clan interlop. Sigur că sunt oameni politici care pot fi acuzați de astfel de legături, cu interlopii, de exemplu Traian Băsescu, când se întâlnea cu Bercea Mondial și îi punea soției sale o salbă de aur la gât. Sau când fratele lui a primit mormanul de bani de la familia lui Bercea Mondial.

Disoluția statului român s-a întâmplat în mandatul lui Traian Băsescu. Noi, politicienii, am greșit că am desființat sectoriștii, că am desființat posturile de poliție din mediul rural.”, a spus Paul Stănescu la Antena 3.

