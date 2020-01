Paul Stanescu: Nu intelege nimeni ce a facut Guvernul Orban cu 40 de miliarde imprumutate in trei luni de zile

Secretarul general interimar al PSD, senatorul Paul Stanescu, a afirmat vineri ca "anticipate, pentru romani, va insemna austeritate", mentionand ca nu intelege ce a facut Guvernul Orban cu 40 de miliarde de lei pe care i-a imprumutat in trei luni, in conditiile in care se spune ca nu sunt bani pentru dublarea alocatiilor copiilor, pentru cresterea salariilor profesorilor si cresterea pensiilor.