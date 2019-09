Pavilionului Expozitional Constanta, gazda unui eveniment organizat de CJ Constanta si Tulcea

Vineri, 20 septembrie 2019, are loc deschiderea oficială a primei ediţii a evenimentului „Evenimentul este organizat de către Consiliul Județean Constanța în parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea, prin Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” Constanța.Anul acesta, în premieră, puteți vedea ateliere de pielărie, de obiecte din lemn, ateliere de țesut, de torsul lânii și de cusut organizate de meșteșugari din cele două județe. De asemenea, vor fi organizate demonstrații culinare din bucătăria dobrogeană într-un cuptor de lut realizat de către maeștrii populari din localitatea Canlia. O surpriză plăcută va fi și cuptorul arderii vaselor din lut, realizat de profesorii Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.Pe parcursul fiecărei zi a evenimentului vor avea loc momente artistice susținute de ansambluri populare dar și concerte live susținute de nume mari ale scenei românești. În plus, Ivan Patzaichin, multiplu campion național și internațional la caiac-canoe, va organiza demonstrații de construit canotci și plimbări pe lacul Tăbăcăriei.Organizatorii aşteaptă câţi mai mulţi oameni vineri, 20 septembrie 2019, începând cu ora 17:00, pe platoul Pavilionului Expozițional Constanța.Sărbătoarea Tradițiilor și Meșteșugurilor Dobrogene – Ediția I 19 – 22 septembrie 201919:30 Seară de Film“Eu, tu, și... Ovidiu”O comedie muzicală românească din 1978, regizată de Geo Saizescu. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Florin Piersic, Violeta Andrei, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Ileana Stana Ionescu și Jean Constantin. “ Eu, tu, și... Ovidiu“ este un film de vacanță care prezintă o poveste de dragoste pe litoralul românesc al Mării Negre în anii '70,10:00 17:00Ateliere meșteșugărești și demonstrații culinare reprezentative zonei Dobrogea.17:00 –17:00 – 19:00 Ansamblul Folcloric Profesionist “Izvoare Dobrogene”19:00 – 20:00 Pindu20:00 – 21:00 Mirela Pană și Cabaret Unique21:00 – 22:00 Taraful din Clejani10:00-13:00 Ivan Patzaichin și Descoperă Rowmania ajung pentru prima dată la Constanța și caută campioni la vâslit13:00-16:00 continuă cu ateliere pentru copii și plimbări în canotcă.Indiferent de vârstă, constituţie sportivă şi experienţă, ești binevenit în echipajul de 11 campioni pentru concursul de vâslit viteză, în canotci de 10+1 locuri.Dacă nu vâslești, vino să susții concurenții și să te bucuri de o zi petrecută în natură, printre campioni.Ia-i și pe cei mici cu tine, să vadă cum se fac bărcile, avem un atelier special pentru ei, de construcție de bărci.Și tot de la 10:00 la 16:00 vă invităm la întâlnirea cu istoria vie a meșteșugurilor și tradițiilor dobrogene.16:00 – 19:00 Ansambluri Folclorice Tulcea19:00 – 20:00 Ellada Band20:00 – 21:00 Elena Gheorghe & The Band21:00 – 22:00 Vunk10:00-16:00 Ivan Patzaichin și Descoperă Rowmania ajung pentru prima dată la Constanța și caută campioni la vâslit16:00 - 18:00 Ansambluri Folclorice Constanta18:00 – 19:00 Fuego19:00 – 20:00 Nicu Paleru20:00 – 21:00 Trei Sud Est21:00 – 22:00 Trupa FeelingsSursă foto: CJC Constanţa