PayPal este prima companie care iese din proiectul criptomonedei Libra a Facebook

Procesatorul de plăți PayPal Holdings a anunțat că părăsește Libra Association, entitatea care gestionează efortul condus de Facebook de a emite moneda digitală Libra, fiind primul membru care a ieșit din grup, anunță Reuters.

PayPal a precizat că se va concentra pe activitatea sa de bază, conform Mediafax.

„Sprijinim aspirațiile Libra și vom continua dialogul cu privire la modalitățile de colaborare în viitor”, a declarat PayPal într-un comunicat.

Ca răspuns, Asociația Libra, cu sediul la Geneva, a declarat că este conștientă de provocările care urmează în încercările sale de a „reconfigura” sistemul financiar. „Tipul de schimbare care va reconfigura sistemul financiar pentru a fi dedicat oamenilor și nu instituțiilor pe care le servește va fi greu. Acest angajament este mai important pentru noi decât orice altceva. Mai bine să știm despre această lipsă de angajament acum, decât mai târziu ”, a spus Asociația Libra într-un comunicat. Facebook a refuzat să comenteze.

Facebook a anunțat că intenționează să lanseze moneda digitală în iunie 2020 în parteneriat cu alți membri ai Asociației Libra, dar proiectul s-a confruntat cu scepticismul autorităților de reglementare din întreaga lume.

Reuters a raportat săptămâna trecută că Facebook ar putea amâna lansarea LIbra pentru a rezolva problemele legate de reglementare.

Și Visa și Mastercard Inc își reconsideră implicarea în Libra, pentru că nu doresc să se confrunte cu atenția sporită a organismelor de reglementare, a anunțat Wall Street Journal la începutul acestei luni.

Franța și Germania s-au angajat luna trecută să blocheze Libra în Europa și au susținut în schimb dezvoltarea unei criptomonede publice.

Odată cu ieșirea PayPal, Libra Association are acum 28 de membri, printre care Uber Technologies Inc, Lyft Inc și Spotify Technologies.