Pe 13 mai incepe a doua editie ''Saptamana portilor deschise la UBC'' Palas Iasi. Inscrie-te pentru a cunoaste cele 23 de companii participante! - FOTO

Saptamana Portilor Deschise la UBC Palas Iasi 01 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 23 DE COMPANII PREZENTE IN CLADIRILE DE BIROURI UNITED BUSINESS CENTER (UBC) PALAS IASI ISI DESCHID PORTILE PENTRU STUDENTI * CINCI ZILE DE VIZITE IN SEDII, TESTARI DE PROGRAME SI SESIUNI INTERACTIVE DE INFORMARE * PROIECT INEDIT, OPORTUNITATE PENTRU TINERI IN FORMAREA PROFESIONALA Un eveniment care, anul trecut, s-a bucurat de implicarea si aprecierea companiilor si studentilor, „SAPTAMANA PORTILOR DESCHISE LA UBC” va demara, LUNI, PE 13 MAI 2019, cea de-A DOUA EDITIE. Este O INITIATIVA A COMPANIEI IULIUS, UNICA IN REGIUNE, pentru ca, simultan, numeroase companii din acelasi ansamblu de cladiri de birouri le ofera tinerilor prilejul de a cunoaste mediul lo ...