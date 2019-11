Pe 15 noiembrie, la ora 0.00, incepe campania electorala pentru turul II al alegerilor prezidențiale. Ce reguli trebuie respectate

Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că, în data de 15 noiembrie, la ora 00:00, începe campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor pentru Preşedintele României din data de 24 noiembrie 2019, aceasta urmând a se încheia sâmbătă, 23 noiembrie 2019, ora 7:00. Scrutinul se desfăşoară în aceleaşi secţii de votare ca la primul tur, iar The post Pe 15 noiembrie, la ora 0.00, începe campania electorală pentru turul II al alegerilor prezidențiale. Ce reguli trebuie respectate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.