Pe 19 septembrie se decide soarta Regulamentului de acces! Locuitorii din peninsula, petitie in sprijinul mentinerii restrictionarii traficului in zona

Iată textul petiţiei pentru menţinerea restricţionării accesului în zona peninsulară!

Asociaţia „Piaţa Ovidiu” a cerut în instanţă anularea regulamentului

Luna trecută, câţiva zeci de rezidenţi din zona peninsulară a municipiului Constanţa şi-au dat întâlnire pentru a analiza problema centrului vechi. Urmare a acestor discuţii, a fost pusă pe hârtie o petiţie de susţinere a restricţionării traficului auto în zona peninsulară. Petiţia are un caracter mai larg, însă principalul scop este de a susţine regulamentului de acces în zonă, cu anumite amendamente.Rezidenţii din zona peninsulară susţin că petiţia este adresată în acelaşi timp şi autorităţilor locale, şi judecătorilor, pe masa cărora se va regăsi peste două săptămâni o solicitare de anulare a Regulamentului de acces în zona peninsulară, depusă de o asociaţie civică.Petiţia va fi însoţită şi de o listă cu semnături şi va fi înaintată instituţiilor statului.„În data de 6 mai 2019 Consiliul Local al Municipiului Constanţa şi Primăria Constanţa au pus în aplicare HCL 371/2018, adică regulamentul de restricţionare a accesului auto în zona peninsulară. Acesta a fost suspendat după o lună, în urma acţiunii în justiţie declanşată de Asociaţia Piaţa Ovidiu. Decizia de revocare a HCL 371/2018 a fost amânată pentru data de 19 septembrie.Decizia autorităţilor locale de restricţiona accesul auto în centrul istoric se înscrie printre măsurile urbanistice aplicate cu succes pe scara largă în oraşele europene, ca o măsură de revitalizare a zonelor istorice şi de creştere a calităţii vieţii rezidenţilor, cât şi a experienţei turiştilor care vizitează cea mai populară zonă a oraşului. Este, deci, o măsură verificată, nu un experiment căruia nu i se cunosc rezultatele.Dimensiunea redusă a zonei peninsulare, împreună cu poziţia ei, ce nu blochează traficul dintr-un cartier în altul, în cazul restricţiei auto în zonă, creează premisele unei implementări a acestei HCL fără probleme urbanistice prezente în alte oraşe, care, în ciuda acestora, au aplicat cu consecinţe pozitive restricţii auto în zone mult mai extinse.Pentru aproape toţi cei care vin în zona peninsulară a Constanţei (90% - iarna şi 95% - vara), principala activitate este plimbarea, conform studiului sociologic din februarie 2019, ce poate fi consultat pe pagina de Facebook a Grupului de Iniţiativă Civică Peninsula ( https://www.facebook.com/groups/395012741260914/ ).72% din cei chestionaţi susţin restricţionarea şi mai mare a circulaţiei auto. Datele culese arată că cetăţenii îşi doresc un centru istoric în care să se plimbe la pas. Restricţia auto nu depopulează centrele istorice, dimpotrivă, atrage oamenii. Centrele vechi ale oraşelor sunt zonele cel mai populare, destinate plimbărilor, admirării clădirilor istorice, vizitării muzeelor şi socializării în pieţele centrale, parcuri, terase şi restaurante. Zonele pietonale extinse stimulează petrecerea unui timp mai îndelungat în aer liber, mersul pe jos, cu bicicleta, creează o siguranţă mai mare pe străzi, conduce la apariţia comerţului sau a altor funcţiuni sociale în spaţiile unde oamenii nu se pot aduna din cauza traficului auto.Noi, locuitorii, şi cei care ne desfăşurăm activitatea în zona peninsulară susţinem restricţionarea accesului auto în acest cartier. Prin HCL 371/2018 se atinge acest obiectiv şi considerăm că este preferabilă menţinerea în vigoare a acesteia, cu modificări ulterioare, faţă de alternativa revocării, a renegocierilor poziţiilor, care ar amâna indefinit punerea în practică a ceea ce este dorinţa locuitorilor şi intenţia autorităţilor locale de la începutul reamenajării infrastructurii zonei, aceea de a restricţiona traficul auto şi de a crea o zonă pietonală atrăgătoare.Susţinem, deci, HCL 371/2018, cu următoarele amendamente (lista este incompletă şi va fi stabilită în urma dezbaterilor publice):1. Dorim ca această hotărâre să fie îmbunătăţită în cel mai scurt timp cu putinţă, în urma unor dezbateri publice organizate la ore accesibile publicului, la care să participe cetăţenii şi autorităţile locale responsabile, Consiliul Local Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa.2. Dorim să fie respectat regulamentul GDPR astfel încât să nu existe date cu caracter personal pe permisele de intrare în zonă.3. Dorim o modalitate simplificată de a intra în posesia permiselor.4. Este necesară modificarea regulamentului în sensul introducerii interzicerii parcării a autovehiculelor fără permis, nu numai a accesului în zonă, pentru a putea fi aplicat.5. Îndepărtarea stâlpişorilor din dreptul unor străzi cu sens unic, de exemplu, str. Gr. Tocilescu, str. Constantin Brâncoveanu, pentru a crea mai multe căi de ieşire din zonă.6. Găsirea unei soluţii mai bune a de aplicare a restricţiei sau instalarea unor bariere la intrare, de exemplu.7. Evaluarea fezabilităţii de a nu restricţiona traficul, pe o perioadă de câţiva ani, în extrasezon”.Toată peninsula are aproximativ 2 km lungime. O parte este oricum pietonală. Indiferent de deznodământul acestor procese, primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, militează ca Piaţa Ovidiu să fie pietonală. Acum are şi un argument în plus, faptul că vrea să reabiliteze zonele în care pavajul a fost distrus. Acest lucru, spunea edilul-şef în urmă cu câteva zile, se va realiza indiferent de soluţia dată de magistraţi. Iar dacă regulamentul va fi anulat, se vor introduce restricţii pe perioada lucrărilor pe care le vor realiza în centrul vechi angajaţii societăţii Consiliului Local, Confort Urban SRL.Facebook / Grupul de Inițiativă Civică Peninsula

Rezidenţii şi afaceriştii din zona peninsulară au dezbătut problemele ce vor face obiectul unei petiţii pe care o vor înainta spre rezolvare autorităţilor locale



Ghidurile de regenerare urbană a municipiului Constanţa, în dezbatere până la sfârşitul lui septembrie



Grupul de Iniţiativă Civică „Peninsula“, pe poziţii antagonice cu afaceriştii din zonă. Nu este de acord cu suspendarea regulamentului de acces

Bani europeni pe apa sâmbetei. Pavelele din zona peninsulară a Constanței vor fi înlocuite (galerie foto)