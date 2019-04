Pe 6 mai, TUIASI va fi gazda prezentarii Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei

TUIASI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi va fi si in acest an gazda pentru prezentarea facuta de catre Secretariatul General al Guvernului a „Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei”. In 2019 vor exista 200 de locuri de internship pentru tinerii din toata tara care doresc sa vada cum functioneaza structurile executive de conducere a statului, fiind oferite in cadrul a 55 de institutii ale administratiei publice si centrale: Guvernul Romaniei, ministere si autoritati din subordinea acestora. „Alegerea universitatii noastre ca loc pentru prezentarea catre studentii regiunii de Nord-Est a oportunitatilor privind internshipul in cadrul Guvernului nu este ...