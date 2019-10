„Pe aripile muzicii…”: expozitie de documente la Biblioteca ''Gheorghe Asachi'' din Iasi - FOTO

Ziua muzicii 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe 1 octombrie, in toata lumea, se serbeaza Ziua Muzicii. Sala de lectura a Bibliotecii Judetene „Gh. Asachi” Iasi marcheaza acest eveniment printr-o expozitie de documente din colectii pe care va invitam sa o vizionati. Va asteptam cu drag sa exploram impreuna macar o parte din universul magic al muzicii! Propunerea pentru a dedica o zi muzicii a fost facuta de renumitul violonist si muzicolog Yehudi Menuhin si de presedintele si vicepresedintele Consiliului International al Muzicii – UNESCO (fondat in 1949), Boris Yarustowski, care au semnat o scrisoare, in acest sens, la 30 noiembrie 1974, adresata tuturor membrilor acestuia. Daca ti-a placut articolul, ...