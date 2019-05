Pe ce loc a ajuns Simona Halep

Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea Simona Halep, finalista la turneul de la Madrid, a revenit pe locul 2, cu 6.117 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi. Lider este in continuare japoneza Naomi Osaka, care are 6.356 de puncte. Castigatoarea la Madrid Open, Kiki Bertens, a urcat de pe locul 7 pe locul 4, cu 5.115. Dintre romance, Mihaela Buzarnescu a urcat doua pozitii si este pe 29, cu 1.580 de puncte. In top 100 se afla si Sorana Cirstea – locul 93, cu 659 de puncte. Irina-Camelia Begu a coborat 17 locuri si a iesit din Top 100, fiind pe 113, cu 584 de puncte. Ana Bogdan este pe locul 131, dupa o coborare de patru locuri (459 de puncte), Monica Niculescu a urcat o pozitie si este pe 142, cu 416 puncte, Ir ...