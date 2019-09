Pe ce loc a ajuns Simona Halep. A fost facut public clasamentul WTA

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se mentine locul 6 WTA, cu 4.803 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi. Lider este in continuare australianca Ashleigh Barty, cu 6.501 puncte, dar jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 2 mondial, s-a apropiat la 86 de puncte de varf, dupa ce a castigat turneul de la Zhengzhou. Locurile ocupate de primele zece jucatoare in clasamentul WTA, neschimbate fata de saptamana precedenta, sunt urmatoarele: 1. Ashleigh Barty (Australia) - 6.501 puncte; 2. Karolina Pliskova (Cehia) – 6.415; 3. Elina Svitolina (Ucraina) – 5.131; 4. Naomi Osaka (Japonia) – 4.846; 5. Bianca Andreescu (Canada) - 4.835; 6. Simona Halep (Romania) – 4.803; 7. Petra Kvitova (Cehia) &nd ...