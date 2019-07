Pe ce loc a ajuns Simona Halep in clasamentul WTA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se mentine pe locul 7, cu 4.063 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi, in care lider este in continuare sportiva australiana Ashleigh Barty, cu 6.495 de puncte. A doua romanca din ierarhia WTA este Mihaela Buzarnescu, pe locul 53, cu 1.106 puncte, dupa o coborare de sase pozitii. Si Sorana Cirstea a coborat, un loc, si este pe 77, cu 769 de puncte. Karolina Pliskova sare în ajutorul Simonei Halep si e gata si ea sa boicoteze FED Cup Monica Niculescu a urcat doua locuri si ocupa pozitia 111, cu 556 de puncte. Pe 112 se afla Irina Begu, dupa o urcare de doua pozitii (554 de puncte). In top 200 mai sunt Ana Bogdan, in urcare doua pozitii, pana pe locul 132, cu 468 de puncte, Elena-Gabriela Ruse, i ...