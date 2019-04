Pe ce loc a ajuns Simona Halep si la cate puncte este de liderul Naomi Osaka

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea Simona Halep se mentine pe locul 2, cu 5.782 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi. Ierarhia este condusa in continuare de japoneza Naomi Osaka, sportiva care a acumulat 5.967 de puncte. Diferenta de puncte dintre cele doua jucatoare a scazut de la 239 la 185, fata de saptamana trecuta. Simona Halep a trecut printr-un moment dificil în cariera! "Corpul meu a început sa tremure!" Mihaela Buzarnescu a inregistrat o coborare de un loc, pana pe 31, cu 1.650 puncte, in timp ce Irina Begu a coborat 13 pozitii, pana pe 82, cu 748 de puncte. In Top 200, Sorana Cirstea se afla pe 103, dupa o urcare de doua locuri, cu 602 puncte, Ana Bogdan a coborat 16 pozitii, pan ...