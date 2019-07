Pe ce loc a urcat Simona Halep dupa ce s-a impus la Wimbledon

Simona Halep 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, campioana la Wimbledon, a urcat de pe locul 7 pe locul 4, cu 5.933 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi. De asemenea, ea a urcat si de pe 4 pe 2 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, cu 4.427. Liderul mondial este in continuare Ashleigh Barty (Australia), cu 6.605 de puncte. Barty conduce si in ierarhia pentru Turneul Campioanelor, cu 4.885 puncte. A doua romanca din ierarhia WTA este Mihaela Buzarnescu, pe locul 55, cu 1.046 puncte, dupa o coborare de doua pozitii. Si Sorana Cirstea a coborat, patru pozitii, si este pe 81, cu 709 puncte. Simona Halep a pozat intr-o rochita super sexy pe terenul de la Wimbledon! - FOTO Monica Niculescu a revenit in Top 100, ...