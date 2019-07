Pe ce loc este saptamana aceasta Simona Halep

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se mentine pe locul 4, cu 5.933 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi. Patricia Maria Tig, finalista la Bucuresti, a intrat in ierahia WTA, pe locul 264, cu 200 de puncte, dupa ce a pierdut in utlimul act al competitiei din Capitala, sor 2-6, 0-6, cu Elena Ribakina. Jucatoarea din Kazahstan, in varsta de 20 de ani, a urcat 41 de locuri, pana pe 65, dupa succesul de la Bucuresti. A doua romanca din ierarhia WTA este Mihaela Buzarnescu, pe locul 58, cu 966 de puncte, dupa o coborare de trei pozitii. Si Sorana Cirstea a coborat, 15 pozitii, si este pe 96, cu 651 de puncte. Simona Halep, laudata de o legenda a tenisului: "Este cea mai buna atleta din circuit" Irina Begu ...