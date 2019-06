Pe ce loc este Simona Halep in noul clasament WTA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se mentine pe locul 8, in clasamentul WTA dat publicitatii astazi, cu 3.963 de puncte, in timp ce Elena-Gabriela Ruse, sfertfinalista la turneul de la Nottingham, a urcat 35 de pozitii si a intrat in Top 200, fiind pe 176. Ruse a acumulat 332 puncte si se afla la cea mai buna clasare din cariera. In Top 100, Mihaela Buzarnescu a coborat doua locuri si este pe 42, cu 1.315 de puncte, in timp ce Sorana Cirstea se mentine pe locul 77, cu 769 de puncte. Darren Cahill ar putea fi din nou antrenorul Simonei Halep: "Va fi prima pe care o voi suna" In top 200 WTA, Irina-Camelia Begu a urcat un loc, fiind pe 116, cu 554 de puncte. Ana Bogdan a coborat cinci pozitii, pana pe locul 134, cu 468 de puncte, Monica Nicul ...