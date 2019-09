Pe ce loc se afla Simona Halep in clasamentul WTA. Irina Begu a iesit din Top 100 WTA, Irina Bara, din Top 200

simona halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se mentine locul 6 WTA, cu 4.803 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare australianca Ashleigh Barty, cu 6.446 de puncte, urmata de jucatoarea ceha Karolina Pliskova, cu 6.125 de puncte. Simona Halep, aparitie de senzatie la petrecerea jucatoarelor de la Wuhan - VIDEO Locurile ocupate de primele zece jucatoare in clasamentul WTA, neschimbate fata de saptamana precedenta, sunt urmatoarele: 1. Ashleigh Barty (Australia) - 6.446 puncte; 2. Karolina Pliskova (Cehia) – 6.125; 3. Elina Svitolina (Ucraina) – 5.160; 4. Naomi Osaka (Japonia) – 5.011; 5. Bianca Andreescu (Canada) - 4.835; 6. Simona Halep (Romania) – 4.803; 7. Pet ...