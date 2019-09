Pe ce mai dau primarii banii: Poarta maramuresana "spre infinit" pe un deal din Prahova. Oamenii ar fi vrut trecere de pietoni la scoala (Galerie foto)

In urma cu doua saptamani, in zi de mare sarbatoare, Inaltarea Sfintei Cruci, un sobor de sase preoti, in frunte cu alesii localitatii prahovene Breaza, se gaseau pe un deal din marginimile orasului pentru a inaugura ceea ce Primaria a anuntat a fi cel mai nou obiectiv turistic: o poarta in stil maramuresan.