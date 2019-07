Pe cine ar putea intalni FCSB, FC Viitorul si Universitatea Craiova in turul trei preliminar al Ligii Europa

FC Viitorul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipele FCSB, FC Viitorul si Universitatea Craiova si-au aflat, luni, la tragerea la sorti de la Nyon, posibilele adversare in cazul in care vor ajunge in turul trei preliminar al Ligii Europa. Daca va trece de echipa armeana Alaskert Erevan in turul doi preliminar, FCSB va intalni in turul trei pe invingatoarea din intalnirea dintre Mladá Boleslav (Cehia) - FC Ordabasy Simkent (Kazahstan). Meciul tur dintre Alaskert si FCSB va avea loc la 25 iulie, iar returul la 1 august. Programul turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Cu cine ar putea juca echipa lui Dan Petrescu FC Viitorul va juca in turul doi contra belgienilor de la KAA Gent, iar daca trece de acestia va juca in t ...