Pe cine au votat Cosmin Contra si Ciprian Tatarusanu la Gala FIFA

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a votat pentru Lionel Messi, la cel mai bun fotbalist al anului, in Gala ''The Best'' FIFA, si pentru Jurgen Klopp, la cel mai bun antrenor, in timp ce capitanul reprezentativei, Ciprian Tatarusanu, i-a preferat pe Mohamed Salah, respectiv Mauricio Pochettino.